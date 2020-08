Due incendi in poche ore, bruciano sterpaglie a Casal Bruciato e Tor Sapienza (Di giovedì 20 agosto 2020) foto di repertorio Due incendi in poche ore a Roma. A bruciare in entrambi i casi sterpaglie. Il primo rogo in via Galla Placidia dove i vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 14. Tanto fumo ... Leggi su romatoday

romatoday : roma Due incendi in poche ore, bruciano sterpaglie a #CasalBruciato e #TorSapienza - Notiziedi_it : Due incendi in poche ore, bruciano sterpaglie a Casal Bruciato e Tor Sapienza - MaddalenaDicec1 : “Ci siamo amati per due secoli e adesso appicchiamo incendi per evitarci” ?? #TheOriginals - ilreventino : Incendi, N.e.r.s. e Protezione civile Conflenti ne domano due a San Mazzeo e sul monte Mancuso - AcquavivaLiveIt : Prevenzione incendi e protezione civile, due incontri ad Acquaviva -

Ultime Notizie dalla rete : Due incendi Due incendi in poche ore, bruciano sterpaglie a Casal Bruciato e Tor Sapienza RomaToday Incendio a Castenaso, brucia l'impianto fotovoltaico di un palazzo

Castenaso (Bologna), 20 agosto 2020 – Brucia l'impianto fotovoltaico. L'incendio è scoppiato intorno alle 12.30 in via Rita Atria a Castenaso. Sul posto sono intervenute due squadra dei vigili del fuo ...

Incendio a Loiri: bruciato mezzo ettaro di macchia, non si esclude il dolo

Loiri Porto San Paolo, 20 agosto 2020– In giornata del 20 agosto, il Corpo Forestale della Sardegna è stato impegnato nello spegnimento di 14 incendi 3 dei quali hanno richiesto l’intervento degli eli ...

Castenaso (Bologna), 20 agosto 2020 – Brucia l'impianto fotovoltaico. L'incendio è scoppiato intorno alle 12.30 in via Rita Atria a Castenaso. Sul posto sono intervenute due squadra dei vigili del fuo ...Loiri Porto San Paolo, 20 agosto 2020– In giornata del 20 agosto, il Corpo Forestale della Sardegna è stato impegnato nello spegnimento di 14 incendi 3 dei quali hanno richiesto l’intervento degli eli ...