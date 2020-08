Calciomercato Lazio, vicina l'ufficialità per Muriqi (Di giovedì 20 agosto 2020) ... Getty Images, Una trattativa che ha trovato il suo snodo nell'inserimento di Bastos, che di fatto ha abbassato a 14 milioni l'esborso biancoceleste, bonus compresi,, come riporta 'La Gazzetta dello ... Leggi su calciomercato

DiMarzio : #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad - DiMarzio : Il #Valencia ha fretta di chiudere l'affare La #Lazio è chiamata a rifarsi sotto per #Mayoral - SkySport : Calciomercato, niente Lazio per David Silva: ufficiale il passaggio alla Real Sociedad - la_maledetta : RT @lUltimoUomo: Aumentare la profondità della rosa o puntare su un grande nome per dare esperienza europea in vista della Champions League… - sportli26181512 : Lazio, anche Kiyine nella lista dei convocati per Auronzo: Nella lista dei convocati di Inzaghi per il ritiro di...… -