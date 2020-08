Calcio: storico Spezia, prima volta in serie A (Di giovedì 20 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 20 AGO - storico Spezia: la squadra ligure e' promossa in serie A per la prima volta nella sua storia. E' la conseguenza della finale di ritorno dei play off di B, giocata a La Spezia: ... Leggi su corrieredellosport

