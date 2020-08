Ariete (Di giovedì 20 agosto 2020) “Non sappiamo mai cos’è abbastanza finché non scopriamo cosa è più che abbastanza ”, ha detto una volta la cantante dell’ Billie Holiday. Non penso che valga per tutti, ma probabilmente per la tribù dell’ vale più... Leggi Leggi su internazionale

SM_Difesa : Avvicendamento in #Afghanistan al TAAC-W della Op. #NATO @resolutesupport, la Brigata alpina 'Julia' al comando del… - Leandro23870790 : RT @AstrOroscopo: L'oroscopo di domani 21 agosto e classifica, 1ª parte: Sole in trigono in casa dell'Ariete - AstrOroscopo : L'oroscopo di domani 21 agosto e classifica, 1ª parte: Sole in trigono in casa dell'Ariete - LeStellediEG : Ariete: Oggi mi coccolo! #microoroscopo #microroscopo - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox, oggi 17 agosto 2020/ Toro, Cancro, Ariete, Gemelli -