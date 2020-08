Vittorio Feltri dice che l’omofobia non esiste perché lui non conosce nessun omofobo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Se non ti vedo non esisti. Utilizzando il titolo del libro di Levante, sintetizziamo il pensiero di Vittorio Feltri sul tema dell’omofobia. L’editoriale pubblicato sull’edizione odierna di Libero Quotidiano tratta quella che, secondo lui, non è un’emergenza. Secondo il giornalista dimissionario, infatti, il tema non esiste, dato che lui non conosce nessuno «ostile ai gay». Insomma, il ritornello è il classico: non conosco nessuno che agisce in questo modo, quindi questo argomento non ha alcuna ragione di esistere. LEGGI ANCHE > Vittorio Feltri parla della legge anti omofobia e del «sessismo immaginario» in Italia «L’omofobia non ... Leggi su giornalettismo

