Treni deragliano e invadono la strada a Carnate, ecco le immagini – [VIDEO] (Di mercoledì 19 agosto 2020) Poteva avere conseguenze ben peggiori, ma il treno nella stazione Fs di Carnate-Usmate, nella provincia di Monza e Brianza deragliato alle 12 di oggi, che ha visto il deragliamento di tre carrozze su sette totali del convoglio Trenord. Dai primi rilevamenti non ci sarebbero vittime, solo diversi feriti non particolarmente gravi, e il tutto sarebbe avvenuto nella prossimità di uno scambio di Treni. ecco le spaventose immagini dell'incidente: https://www.giornal.it/wp-content/uploads/2020/08/Treno-deragliato-a-Carnate-le-carrozze-invadono-anche-la-st.mp4

Alien1it : DISASTRO #LOMBARDIA. Pure i treni deragliano. Treno deragliato a #Carnate, le carrozze invadono anche la strada. Co… - gianluigidellac : Passaggi a livello incustoditi, treni che deragliano... se non prendi un Frecciarossa siamo al 1940! - SebastianTano90 : Treni che deragliano, aerei che cadano.... che caspita sta succedendo? -

Incidente ferroviario in Brianza. Un treno è deragliato poco dopo le 12 in prossimità di uno scambio vicino alla stazione Carnate Usmate. Il convoglio di Trenord è della linea Milano-Lecco e viaggiava ...Un treno della linea Lecco-Milano, che viaggiava in direzione Arcore, è deragliato all'altezza della stazione ferroviaria di Carnate. La motrice è uscita dai binari, portandosi con sé almeno altre tre ...