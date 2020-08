Protestano se non ricompensate equamente: le scimmie percepiscono le ingiustizie come gli uomini? (Di mercoledì 19 agosto 2020) In un esperimento condotto alla Emory University di Atlanta, un ricercatore ha scoperto che anche le scimmie percepiscono le ingiustizie, proprio come gli umani. Lo scopo della ricerca era quello di simulare un ambiente lavorativo umano e applicarlo però a due scimmie cappuccine. Cebus capucinus, questo è il nome scientifico di queste scimmie, così chiamate … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Fontana3Lorenzo : 'Non li vogliamo!' A Treviso anche gli immigrati regolari protestano contro l'arrivo di irregolari che potrebbero… - Raffael89166663 : @RadioSavana Hanno una ferocia che nasce dall'odio che provano per noi. Alla vecchietta bastava un soffio invece gl… - AdrianoVReport : Scelgono di mettersi contro i cittadini che scendono in piazza anche per loro e poi protestano se li vestono come p… - Emmeci : @Acidelius Mejo, la sostanza è sempre quella. Il punto è che i benestanti pagano molte tasse e non protestano col g… - Rossell14407793 : @francescosave16 @ManconiMita @beabri Valori diritti chiamiamoli come vogliamo ma resta un abominio! E a questi str… -

Ultime Notizie dalla rete : Protestano non “No alla mascherina”, centinaia di manifestanti a Madrid protestano contro le misure anti-Covid… Il Fatto Quotidiano Protestano se non ricompensate equamente: le scimmie percepiscono le ingiustizie come gli uomini?

La seconda scimmia ha, quindi, manifestato segni di rabbia e per protesta nei confronti del ricercatore e del ... stato ricompensato maggiormente ha rifiutato il suo premio finché non è stato dato un ...

“Il 14 settembre non autorizzo ad isolare mio figlio”: la catena social è solo l’ennesima fake news

Non firmerò nessun foglio di autorizzazione che prevede questo ... In sostanza, si tratterebbe di una forma di protesta contro il “prelievo forzato” dei bambini nelle scuole nel caso venga evidenziata ...

La seconda scimmia ha, quindi, manifestato segni di rabbia e per protesta nei confronti del ricercatore e del ... stato ricompensato maggiormente ha rifiutato il suo premio finché non è stato dato un ...Non firmerò nessun foglio di autorizzazione che prevede questo ... In sostanza, si tratterebbe di una forma di protesta contro il “prelievo forzato” dei bambini nelle scuole nel caso venga evidenziata ...