Petrolio: “Mercato resta fragile, tante incertezze” (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – “Il mercato petrolifero è ancora fragile, restano tante incertezze“. Lo ha detto il ministro dell’energia russo, Alexander Novak, nell’aprire la riunione virtuale dell‘Opec+ a Vienna, secondo quanto riferisce Bloomberg. Il Ministro del Petrolio dell’Arabia Saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, ha indicato che il taglio alla produzione potrebbe estendersi oltre aprile 2022. La domanda globale di “oro nero” chiuderà il 2020 accusando un calo medio record equivalente 8,1 milioni di barili al giorno, portandosi a quota 91,9 milioni di barili al giorno, 140mila barili al giorno in meno rispetto alle stime fornite in passato. E’ quanto ha stimato, nei giorni, scorsi l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) nel suo ... Leggi su quifinanza

