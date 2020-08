Oroscopo 19 agosto 2020: le previsioni di oggi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una buona giornata a tutti dall’Ariete ai Pesci. Siamo pronti per darvi tutti i dettagli di questo giorno, con opposizioni e congiunzioni che danno vita al nuovo Oroscopo di oggi. Di seguito trovate i pronostici di oggi, 19 agosto 2020, con le variazioni in base alle ultime previsioni. Oroscopo 19 agosto: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Oroscopo 19 agosto: Ariete Sul fronte monetario, rimani in modalità risparmio. Riuscirai a evitare un viaggio ufficiale che si scontra con i tuoi piani personali. Un disturbo a cui sei incline deve essere tenuto a bada adottando misure preventive. Oroscopo 19 agosto: Toro Il tuo consiglio a un membro della famiglia potrebbe cadere nel vuoto, ... Leggi su italiasera

VanityFairIt : Nasceva oggi, in un lontano 1883, Coco Chanel, la donna che ha rivoluzionato la moda. Auguriamo ai #Leoni nati come… - domandmax : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, mercoledì 19 agosto, con la Luna nel segno della Vergine. Buona lettura, buon like, buon retweet… - NiKRO76 : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, mercoledì 19 agosto, con la Luna nel segno della Vergine. Buona lettura, buon like, buon retweet… - monicandsugar : RT @VanityFairIt: Nasceva oggi, in un lontano 1883, Coco Chanel, la donna che ha rivoluzionato la moda. Auguriamo ai #Leoni nati come lei i… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox – domani giovedì 20 agosto 2020 – Previsioni per Ariete Toro Gemelli e Cancro - #Oroscopo… -