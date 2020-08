Moratti fa sognare i tifosi dell’Inter: “Messi? Ora ci sono più possibilità che mai di prenderlo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lionel Messi all’Inter. E’ già la telenovela dell’estate e Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, mette benzina sul fuoco, alimentando i sogni dei tifosi. Intervistato da ‘Tuttosport’, Moratti apre alla possibile trattativa: “Credo che ci siano più possibilità adesso che mai di prenderlo. Sarebbe un sacrificio grandissimo da parte della società, andrebbe valutato un percorso impegnativo, senza superficialità nelle valutazioni. Devono esserci le condizioni”. Calciomercato, le notizie del giorno – Nomi super all’Inter, manovre Juve-Roma ed il futuro di Higuain Napoli, fatta per Koulibaly al Manchester City: “Questione di ore per l’annuncio” CIFRE e DETTAGLI Marco Materazzi, da Cirillo a Zidane. Gli aneddoti sul Triplete, ... Leggi su calcioweb.eu

