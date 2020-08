Lex Iscritti: per diventare cittadini legislatori (Di mercoledì 19 agosto 2020) Durante il Villaggio Rousseau “Le Olimpiadi delle Idee” ho avuto modo di moderare il panel dedicato a Lex Iscritti, funzione di cui sono referente insieme al collega della Camera Francesco Berti. Un doveroso ringraziamento va a chi è stato referente di Lex Iscritti prima di me e Francesco: Danilo Toninelli e Stefano Patuanelli! Abbiamo iniziato il nostro spazio con le potenzialità della funzione Lex Iscritti, una tra le più partecipative e rivoluzionarie, che dà l’opportunità a tutti gli Iscritti di diventare legislatori attraverso un percorso partecipavo digitale. Lex Iscritti favorisce la democrazia diretta consentendo ad ogni iscritto della piattaforma di presentare una propria proposta di legge in modo che questa ... Leggi su ilblogdellestelle

