Generale russo ucciso in attacco esplosivo in Siria (Di mercoledì 19 agosto 2020) Generale russo ucciso, due militari feriti nell’esplosione in SiriaUn alto consigliere militare, il Generale russo, ucciso in un’esplosione da un ordigno esplosivo improvvisato. Sul ciglio di una strada nel nord-est della Siria, vicino alla città di Deir al-Zor. Feriti anche tre soldati. ucciso Generale russo da ordigno esplosivo Un consigliere militare del grado di maggiore … Leggi su periodicodaily

VELOSPORT1960 : Altri due militari sono rimasti feriti a causa dell'esplosione al passaggio di un convoglio - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Siria, generale russo rimasto ucciso in un'esplosione #Siria - nicolacarmosino : RT @GermanoDottori: Generale russo ucciso in Siria. Ci sarebbero altre perdite tra i militari di Mosca - PolitikoReal : RT @GermanoDottori: Generale russo ucciso in Siria. Ci sarebbero altre perdite tra i militari di Mosca - ManweGwahiri : RT @GermanoDottori: Generale russo ucciso in Siria. Ci sarebbero altre perdite tra i militari di Mosca -