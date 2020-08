CorSport: Milik alla Roma, Under (più 15 milioni) al Napoli (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Roma accelera su Milik per cautelarsi in caso di partenza di Dzeko. L’idea è quella di portare il polacco a Roma e Under al Napoli. Il Corriere dello Sport scrive: “Napoli e Roma ci stanno provando, ne hanno parlato ripetutamente De Laurentiis e Fienga, hanno buttato giù una bozza che prevede lo scatto decisivo del turco verso il San Paolo, con un assegno da quindici milioni di euro, per spingere poi il polacco, direzione Stadio Olimpico a vivere la sua nuova avventura”. Under è considerato da Gattuso l’esterno ideale per raccogliere l’ereditò di Callejon. “alla Roma piace Milik, e tanto, e nella chiacchierata più ... Leggi su ilnapolista

napolista : CorSport: Milik alla Roma, Under (più 15 milioni) al Napoli I giallorossi si cautelano in caso di partenza di Dzeko… - Spazio_J : CorSport - #Milik-Roma, sì: Under e 15 milioni al #Napoli, la #Juve resta lo scoglio CorSport - Milik-Roma, sì: Und… - luca_bandini : @MFerrajolo @CorSport @ADeLaurentiis @arekmilik9 Direi che scambio alla pari va più che bene.... Milik in scadenza… - MariaC08220254 : @doppiam79 @NoireButterfly_ @CorSport Non credo, se non vuole andare via adesso, sará a gennaio e per lui si pensa… - napulest : @CorSport Con milik grande tridente ... e Ronaldo Pirlo e Buffon in panchina ... bella squadra a Pes -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Milik CorSport - Milik apre alla Roma e Cengiz Under al Napoli! Giuntoli ha chiesto a Veretout di raggiungerlo in azzurro CalcioNapoli24 Corsport - Da Suarez a Griezmann passando per Zapata e Lacazette: tutti i sogni della Juve in attacco

Come riportato dal Corriere dello Sport, una volta risolta la questione legata a Gonzalo Higuain la Juventus si butterà sul mercato alla ricerca di un nuovo centravanti. Secondo i media spagnoli Luis ...

CorSport - Milik apre alla Roma e Cengiz Under al Napoli! Giuntoli ha chiesto a Veretout di raggiungerlo in azzurro

Perché il ds Giuntoli, dispiaciuto per come finì lo sprint di mercato lo scorso anno, ha chiesto a Veretout attraverso il procuratore Giuffredi di raggiungerlo. Siccome alla Juve non c’è più Sarri, ch ...

Come riportato dal Corriere dello Sport, una volta risolta la questione legata a Gonzalo Higuain la Juventus si butterà sul mercato alla ricerca di un nuovo centravanti. Secondo i media spagnoli Luis ...Perché il ds Giuntoli, dispiaciuto per come finì lo sprint di mercato lo scorso anno, ha chiesto a Veretout attraverso il procuratore Giuffredi di raggiungerlo. Siccome alla Juve non c’è più Sarri, ch ...