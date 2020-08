Caso Parisi, trovato un cappellino nei boschi. Il papà di Gioele: “Non è il suo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Daniele, padre di Gioele, esclude che la moglie Viviana possa aver ucciso il piccolo. trovato cappellino nei boschi, ma per i familiari non è di Gioele. Mentre proseguono disperatamente le ricerche del piccolo Gioele, c’è ancora molta confusione sulle cause che hanno portato alla tragica morte di Viviana Parisi e alla scomparsa di suo figlio … L'articolo Caso Parisi, trovato un cappellino nei boschi. Il papà di Gioele: “Non è il suo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SkyTG24 : Caso Viviana Parisi: inviato trova pezzo seggiolino vicino traliccio - infoitinterno : Caso Viviana Parisi, il marito: 'Non avrebbe mai ucciso Gioele' - SkyTG24 : Caso Viviana Parisi, continuano ricerche del piccolo Gioele. Centinaia di volontari. FOTO - zazoomblog : Caso Viviana Parisi: parla il sensitivo Alocchi “Gioele è ancora vivo” - #Viviana #Parisi: #parla #sensitivo - QuotidianPost : Caso Viviana Parisi: parla il sensitivo Alocchi “Gioele è ancora vivo” -