Calciomercato Milan: pressing per Bakayoko, il nodo rimane sulla formula (Di mercoledì 19 agosto 2020) Calciomercato Milan: il club rossonero vuole Bakayoko ma rimane il nodo sulla formula per il trasferimento del centrocampista Oltre che sul fronte Ibrahimovic, il Milan è attivissimo su quello che riguarda Tiémoué Bakayoko. I dirigenti rossoneri continuano a lavorare per il centrocampista, consapevoli che non sarà una trattativa facile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Milan e giocatore hanno già trovato l’accordo sull’ingaggio, con il francese che accetterebbe, pur di tornare a vestire il rossonero, di ridursi lo stipendio percepito al Chelsea. Un accordo da circa 3 milioni più bonus. Manca dunque l’intesa col Chelsea e non è qualcosa di poco ... Leggi su calcionews24

In attesa di novità sul fronte Ibrahimovic, il cui rinnovo resta in stand-by, in casa Milan tengono banco due nuovi nomi per l'attacco. Secondo quanto trapela dall'Inghilterra e dalla Spagna, Mino ...

Milan, lunedì 24 agosto il raduno: test per staff e calciatori

In vista della nuova stagione, che comincerà prima per gli impegni nei preliminari di Europa League, il Milan ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale, la data del raduno rossonero. «Lunedì 24 ...

