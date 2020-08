Barcellona, Koeman si presenta così: “Parlerò con Messi, so quello che dovrò dirgli” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ronald Koeman è stato presentato nel pomeriggio dal Barcellona che lo ha scelto come erede di Quique Setièn.L'ex tecnico dell'Everton si è mostrato gioioso per la sua nuova avventura in blaugrana e nel corso della conferenza stampa di presentazione ha anche toccato il tema concernente il rapporto con Lionel Messi."Non so se sia da discutere se voglia restare o no. È il miglior giocatore del mondo, lo vuole qualsiasi squadra del mondo. Sono felice di lavorare con lui: vince le partite, sono contentissimo se vuole restare. Ha un contratto, però, è un giocatore del Barcellona ma è chiaro che ci parlerò da oggi: è il Capitano e parlerò con lui e con altri giocatori. Nel caso di Messi spero che resti qui ... Leggi su mediagol

