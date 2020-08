Terremoti, INGV: le faglie dell’Appennino centrale studiate con un metodo innovativo multidisciplinare (Di martedì 18 agosto 2020) Attraverso una innovativa analisi multidisciplinare, risultato delle osservazioni geodetiche di circa 20 anni e di un gran numero di dati aggiornati sulla direzione dello sforzo tettonico, è possibile quantificare la velocità del movimento delle faglie attive dell’Appennino centrale. Questo approccio potrebbe essere decisivo per determinare meglio la velocità del movimento delle faglie in un modo completamente innovativo e complementare alle classiche ed affidabili tecniche geologiche. È quanto è stato fatto nello studio “Partitioning the Ongoing Extension of the Central Apennines (Italy): Fault Slip Rates and Bulk Deformation Rates from Geodetic and Stress Data” pubblicato sulla rivista ‘Journal of Geophysical Research – Solid ... Leggi su meteoweb.eu

La sismicità storica del Salento: l'analisi INGV del forte terremoto del 20 febbraio del 1743

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 8:03 ora locale (le 2:03 in Svizzera) in mare nel centro delle Filippine. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e ...

Scossa di terremoto al largo di Siracusa

Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv. Siracusa - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata al largo di Siracusa, questa mattina, alle ore 7.16.La scossa in mare s ...

