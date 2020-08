Previste piogge intense fino a sera (18 agosto) (Di martedì 18 agosto 2020) La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha prorogato fino a mezzanotte l’allerta meteo di color giallo, in corso da domenica pomeriggio, a causa delle piogge intense e dei temporali previsti in regione. Correnti occidentali atlantiche, interagendo con l’aria calda e umida presente sul nord-Italia – osserva la Protezione civile – accentuano l’instabilità, mentre nella seconda parte della settimana ritornerà l’anticiclone caldo. Oggi è prevista nuvolosità variabile con rovesci e temporali sparsi. Possibile qualche temporale forte. Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei ... Leggi su udine20

