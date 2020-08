Paola Perego il figlio fa il dj in una discoteca con gente positiva al virus (Di martedì 18 agosto 2020) Momenti di ansia per la famiglia di Paola Perego, infatti il figlio sta cercando di capire se ha contratto il coronavirus nelle discoteche in cui ha lavorato. Nonostante stia rispettando regole e protocolli, non è ancora riuscito a sottoporsi a un tampone. Il marito della conduttrice Lucio Presta ha denunciato la vicenda su “Facebook” e la Perego ha condiviso le sue parole sui suoi social. «Il figlio di mia moglie – scrive Lucio Presta – é uno dei 2 Dj delle serate in Sardegna ed Argentàrio. Gli comunicano che alcuni dei partecipanti, gli organizzatori e l’altro Dj risultano positivi al Covid, applica protocollo e chiama il medico di base, che prescrive il tampone. Chiama lo Spallanzani per dare dati e chiede che gli venga fatto ... Leggi su people24.myblog

