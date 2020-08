Paola Lavini: «Dall’infanzia non si guarisce» (Di martedì 18 agosto 2020) «Non sono bella, sarò bravissima». Una sola promessa ha eroso, negli anni, la mente di Paola Lavini, la sua infanzia. «A scuola, mi dicevano che ero brutta, un maschiaccio. Ero figlia di una donna del Sud, migrata al Nord, in Emilia-Romagna. E, allora, pareva impensabile. I bambini mi prendevano in giro, erano cattivi», racconta l’attrice, che in Volevo nascondermi, storia vera di Antonio Ligabue, un emarginato diventato mito, ha interpretato Pina. «È una donna opportunista. Pina si è avvicinata a Ligabue quando è diventato benestante, e in paese ha preso a girare con l’autista». Allora, Gualtieri ha saputo rivalutare l’uomo che un tempo disprezzava. Di un disprezzo figlio del pregiudizio, della paura, dell’incapacità di accogliere la diversità. «Credo, però, che la storia di Ligabue», raccontata in una pellicola – Volevo nascondermi – pronta a riaprire le sale il 19 agosto, «Sia una storia positiva, di riscatto e rinascita. Le difficoltà che la vita ci pone aiutano a crescere, se si è intenzionati a coglierle», dice ancora la Lavini, che dell’ultima difficoltà – la pandemia – ha fatto un’opportunità chiamata film, e del futuro, sia pur digitale, spiega di non avere alcuna paura. «I canali digitali offrono più opportunità all’industria cinematografica: il cinema d’autore, che non ha tantissimi soldi, ha nelle piattaforme online un suo buon viatico. Netflix, Amazon Prime Video. Questi sono i luoghi in cui chiunque può avere una chance». Leggi su vanityfair

