Pakistan, bimba di sei anni stuprata e uccisa: corpo ritrovato in un sacco (Di martedì 18 agosto 2020) Pakistan, bimba di sei anni stuprata e uccisa Una bimba di sei anni è stata trovata morta in un allevamento di polli in Pakistan, nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa, nel distretto del Nowshera, dopo essere stata stuprata, secondo quanto riferito dalla polizia. Le forze dell’ordine avevano iniziato le ricerche della piccola Seema dopo che i parenti ne avevano denunciato la scomparsa: hanno ritrovato il copro due ore dopo a 100 metri dall’abitazione, chiuso in un sacco con evidenti segni di sevizie. Il presunto stupratore, un ragazzo di 18 anni che viveva vicino alla famiglia della vittima, è stato arrestato dopo la confessione, in cui ha ... Leggi su tpi

