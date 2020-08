Non solo Sam: ecco la patch Y5S3 (Di martedì 18 agosto 2020) Come è già stato detto in questi giorni, la nuova stagione di Rainbow Six Siege, uno dei maggiori FPS dell’attuale panorama degli Esports, ha portato alla luce una novità estremamente interessante, ovvero l’arrivo del celebre e amatissimo agente Sam Fisher, il quale sarà uno dei nuovi agenti che potranno essere selezionati. Fisher, protagonista della serie Splinter’s Cell, non è l’unica novità che si vedrà in questa nuova stagione, ovvero l’utilizzo diverso delle granate EMP, le quali non distruggeranno più i gadget ma li metteranno in time out, evitandone l’uso per qualche una manciata di secondi. Questo sarà utile soprattutto contro determinati agenti come Bandit. Tra i nuovi strumenti che avranno queste nuove meccaniche possiamo trovare le seguenti: Nitro Cell Kapkan’s Entry ... Leggi su esports247

ROMA - «Le scuole non vanno solo riaperte, dobbiamo fare in modo che poi non richiudano». La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina assicura che il 14 settembre «riprenderanno ufficialmente le ...

Napoli in ritiro con la mascherina: «È obbligatoria a Castel di Sangro»

E i numeri sono tutti dalla sua parte. «Siamo una regione che al momento ha solo un solo ricoverato in terapia intensiva. I casi attivi sono non più di 250, di cui la metà sono arrivati da Lampedusa.

