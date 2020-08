Lione, Garcia: «Non potremo difendere tutta la partita. Tanti messaggi dall’Italia» (Di martedì 18 agosto 2020) Rudi Garcia ha parlato alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco. BAYERN MONACO – «Giochiamo contro una squadra costruita per vincere la Champions. Noi dobbiamo avere fiducia e restare concentrati, lottando su ogni pallone. Non potremo sempre difendere. Dobbiamo giocare bene sulla palla, leggere la partita. Il Bayern segna spesso nei primi venti minuti, dobbiamo saper passare questa turbolenza. Dobbiamo sorprenderli». messaggi DALL’ITALIA – «Dall’Italia ho ricevuto Tanti messaggi di stima. Non ... Leggi su calcionews24

sportli26181512 : Lione, Garcia: 'I numeri del Bayern? Chi ci pensa resti in albergo': Il tecnico francese alla vigilia della semifin… - zazoomblog : Lione Garcia: “Finale? Ci crediamo l’appetito vien mangiando” - #Lione #Garcia: #“Finale? #crediamo - sportli26181512 : Questo Bayern sembra imbattibile. Ma Garcia e il Lione ci hanno preso gusto: Questo Bayern sembra imbattibile. Ma G… - sportli26181512 : Lione, Garcia: 'Bayern come City e Juve. Tanti messaggi dall'Italia, anche da cantanti e attori': Rudi Garcia, tecn… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIONE - Garcia: 'Il Bayern è super, ma c'è fiducia dopo Juve e City' -