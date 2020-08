La sanatoria migranti un fallimento". Dati flop, la Meloni sotterra il governo (Di martedì 18 agosto 2020) La sanatoria sui migranti? Non è servita a nulla, basta guardare i Dati che certificano il fallimento del governo e della ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. "Gli italiani sono stanchi della furia immigrazionista della sinistra e del M5S, i clandestini vanno rimpatriati, non coccolati e regolarizzati" attacca la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che su Facebook sotterra il governo Conte e denuncia: "La Bellanova in lacrime aveva raccontato che la sanatoria di massa dei clandestini fatta dal governo in piena crisi coronavirus serviva ad aiutare le aziende agricole e a salvare i braccianti dal caporalato. Era una menzogna, ovviamente, e ora i ... Leggi su iltempo

Migranti, Meloni: sanatoria Bellanova non è servita ad aziende

Roma, 18 ago. (askanews) - "La Bellanova in lacrime aveva raccontato che la sanatoria di massa dei clandestini fatta dal Governo in piena crisi coronavirus serviva ad aiutare le aziende agricole e a ...

