Johann Zarco operato, GP Stiria a rischio (Di martedì 18 agosto 2020) Non c’è pace per Johann Zarco, che rischia di saltare il GP di Stiria. Il francese del Team Avintia, protagonista domenica di un pauroso contatto che ha coinvolto l’incolpevole Franco Morbidelli (e per poco non prendeva anche Valentino Rossi e Maverick Vinales), ha riportato nell’incidente la frattura dello scafoide della mano. In accordo con il team, il pilota di Cannes si sottoporrà ad un intervento chirurgico, che si svolgerà mercoledì mattina all’ospedale di Modena. Johann Zarco vuole provare a correre il GP di Stiria Il francese di casa Ducati non sta vivendo un momento facile. Il grave incidente che ha causato durante il Gp d’Austria ha sollevato numerose polemiche, con diversi piloti che lo hanno accusato di una ... Leggi su sport.periodicodaily

