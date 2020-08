Il surreale dialogo tra Movì e Pidì (Di martedì 18 agosto 2020) Due in scena, lei è Movì, lui è Pidì, nomignoli dietro i quali non si nasconde nessuno. Come loro anche la scena è nuda, coperta giusto giusto da qualcosa come le foglie: il bonus ristrutturazione e interni, il bonus arredo, i bonus loci e luci, due bonus monopattino parcheggiati, un bonus vacanza o forse avventura. Pidì — … questa tua depilazione a coda di rondine… Movì — … ti piace? In falegnameria la coda di rondine è un incastro… Pidì — … è per me? Movì — Adesso è per te… io ci metto la coda in quel che faccio… e per avere addosso qualcosa anche quando addosso non ho nulla… è come un gioiello, no? Pidì — Un gioiello? Movì — Indiscreto… secondo te cosa mi significano le spille sui ... Leggi su linkiesta

