Diffidati Lipsia-Psg: Tuchel ha calciatori a rischio squalifica? La situazione (Di martedì 18 agosto 2020) Alle 21:00 di martedì 18 agosto Lipsia e Psg daranno vita alla prima semifinale di Champions League 2019/2020. Tutto pronto all’Estadio do Sport con le due squadre a caccia del pass per la finale e della possibilità di continuare a sognare la prima vittoria della storia dei due club. Chi avrà la meglio? Non resta che attendere il fischio d’inizio. Sicuramente per Tuchel non c’è il problema dei Diffidati così come non c’è per Nagelsmann. La Uefa ha infatti azzerato i cartellini gialli alla soglia dei quarti di finale. Di conseguenza le due squadre non hanno calciatori a rischio squalifica. Leggi su sportface

