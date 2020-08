Coronavirus, 5 ragazzi ricoverati in Puglia: Lopalco bacchetta Salvini (Di martedì 18 agosto 2020) Pierluigi Lopalco risponde a Matteo Salvini. Il capo della task force Coronavirus in Puglia è intervenuto sul caso dei 5 giovani ricoverati Aspre polemiche tra Pierluigi Lopalco e Matteo Salvini. A tener banco ancora una volta la questione riguardante i 5 ragazzi positivi al Coronavirus ricoverati in Puglia. Il capo della task force Covid della Regione, con un post su facebook, ha precisato la condizione dei ragazzi, rispondendo all’attacco subito pochi giorni fa dal leader della Lega. In una nota ufficiale, Matteo Salvini, aveva accusato la sinistra di fare campagna elettorale sule bugie e sul terrore. Secondo il leader del Carrioccio, ... Leggi su bloglive

