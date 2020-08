Coldiretti: tamponi all’arrivo anche a lavoratori stranieri (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Estendere i tamponi all’arrivo in Italia anche lavoratori nei campi provenienti dall’estero per consentire la raccolta dei 2 miliardi di chili di mele sugli alberi appena iniziata come pure la vendemmia, per la quale si stima in Italia una produzione di vino Made in Italy attorno ai 45 milioni di ettolitri, in calo di circa il 5% rispetto allo scorso anno con il testa a testa con i cugini francesi per il primato mondiale.. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che in Trentino Alto Adige, dove si produce circa la metà delle mele italiane, è stato dato il via libera anche ai test sui lavoratori nei campi provenienti dall’estero che potranno partecipare da subito alle attività di raccolta della frutta e ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Estendere i tamponi all'arrivo in Italia anche lavoratori nei campi ... testa a testa con i cugini francesi per il primato mondiale.. E' quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che ...

Roma, 18 ago. (askanews) - Una esperienza che - sottolinea la Coldiretti - va estesa a tutte le regioni per consentire le attività di raccolta nel rispetto di tutte le garanzia di sicurezza. Da nord a ...

