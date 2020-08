Chi è la nonna più bella del mondo? Gina è uno schianto: 4 figli e 1 nipote [FOTO] (Di martedì 18 agosto 2020) La parola “nonna” evoca in tutti noi qualcosa di famigliare, legato ad un ambiente domestico. Quando sentiamo questo termine siamo portati subito a pensare ad una persona avanti con l’età, dall’aspetto più semplice e meno sontuoso. Bene, dimentichiamoci di tutto ciò… Gina Stewart infatti sembra proprio non volersi conformare a questa immagine! La 49enne australiana ha infuocato il web grazie al suo profilo Instagram, condividendo degli scatti in cui si mostra in tutto il suo splendore. Guardando le sue FOTO pare impossibile pensare che abbia quasi 50 anni e che sia una nonna. Eppure è tutto vero, tant’è che ha vinto un titolo che la incorona come la nonna più bella del mondo. ... Leggi su velvetgossip

C’è chi indossa la canottiera bianca e chi una ... il locale è dato in affitto da proprietari. «I miei nonni abitavano proprio sopra il bar – racconta Silvana Brizzi, 70 anni, gigliese ...

È la fine di un viaggio che coincide con l’inizio, in un piccolo borgo di pietra a Casembola, dove già i nonni si erano rifugiati durante ... anni luce da questi paesaggi incantati, c’è anche chi ...

