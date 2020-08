Caltagirone, detenuto si suicida in carcere: aveva ucciso la moglie (Di martedì 18 agosto 2020) Giuseppe Randazzo, 50 anni, si è suicidato in carcere dopo essere stato condannato per l’omicidio dell’ex moglie Catya Di Stefano. Giuseppe Randazzo, 50 anni, si è ucciso ieri nel carcere di Caltagirone, dove si trovava detenuto dallo scorso 13 agosto per aver ucciso la moglie Catya Di Stefano, 46 anni. L’uomo si è suicidato impiccandosi … Leggi su viagginews

