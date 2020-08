Zte Axon 20, il primo smartphone con fotocamera sotto al display (Di lunedì 17 agosto 2020) (Foto: Zte)Sarà Zte a vincere la corsa alla presentazione del primo modello di smartphone con fotocamera integrata sotto al display. Il prossimo 1 settembre sarà infatti svelato Zte Axon 20 5G che debutterà poi a stretto giro di posta sul mercato per ora solo cinese andando a offrire questa tecnologia a lungo attesa. Aprirà una nuova stagione di modelli che potranno davvero offrire un’esperienza full-screen senza compromessi come notch, fori, moduli fotografici periscopici o rotanti. Dopo una gestazione lunga almeno tre anni, la tecnologia under screen camera – ossia appunto di fotocamera sotto al display – è matura abbastanza per fare capolino sui mercati internazionali. Oppo e Vivo ... Leggi su wired

Dopo molto tempo in cui si è vociferato in merito all'arrivo sul mercato di smartphone Android con fotocamera sotto allo schermo, finalmente è giunto il "momento clou". Infatti, è stata svelata uffici ...

ZTE è pronta a mostrare al mondo il suo primo smartphone con fotocamera sotto al display: si chiamerà Axon 20 5G, e sarà presentato il prossimo 1 settembre. Dalla certificazione TENAA abbiamo appreso ...

