Viviana Parisi: fratture “compatibili con aggressione cani di grossa taglia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Le fratture multiple sul corpo di Viviana Parisi sarebbero compatibili sia con una caduta dall’alto sia con una aggressione di animali selvatici o cani di grossa taglia. L’ipotesi è la più agghiacciante: Viviana Parisi suo figlio Gioele potrebbero essere stati aggrediti e uccisi da cani di grossa taglia o animali selvatici. Inquietante ma – a detta di chi sta indagando – compatibile con quello che sta emergendo dall’autopsia sul corpo di Viviana. Come riporta l’Adnkronos, emergono nuovi particolari dall’esame autoptico eseguito nei giorni scorsi sul corpo della donna che aveva fatto perdere le sue ... Leggi su chenews

"Viviana Parisi temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale". Secondo Claudio Mondello, avvocato e cugino d ...L’avvocato Claudio Mondello, legale del marito di Viviana Parisi, ha dichiarato oggi al Corriere della Sera che la donna temeva di perdere il figlio Gioele: «I messaggi di Daniele in quei giorni di ri ...