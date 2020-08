Spagna, rintracciato il re emerito Juan Carlos: si trova da due settimane negli Emirati Arabi Uniti (Di lunedì 17 agosto 2020) Nel bel mezzo di un’indagine per un caso di presunta corruzione, l’ex reggente della monarchia spagnola, il re Juan Carlos I, aveva annunciato che avrebbe lasciato la sua residenza in Spagna. Dal 3 agosto, una serie di speculazioni, ipotesi e maldicenze si sono susseguite sulla sorte del padre di Felipe VI. Proprio per non dare adito a ulteriori imbarazzi per la Casa Reale e scossoni al governo di Pedro Sanchez, un portavoce del Palazzo della Zarzuela ha rilasciato una brevissima dichiarazione: «Sua Maestà il Re Juan Carlos ha indicato alla Casa di Sua Maestà il Re di comunicare che il 3 agosto si è trasferito negli Emirati Arabi Uniti, dove rimane tutt’oggi». Svelato dunque il ... Leggi su open.online

Una volta che si diventa infermieri, poi lo si rimane per sempre": Silvia Marzoli, 33enne assessora al Turismo e vicesindaca di Paratico (nel Bresciano), lavora da due anni in una multinazionale che s ...

Otto escort positive al Covid: i cercano i contatti

Le autorità sanitarie della Spagna stanno cercando i contatti avuti da 8 escort risultate positive al coronavirus: soltanto 4 si sono palesati.

