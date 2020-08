Pensione e cristallizzazione del diritto: chi può esercitarla? (Di lunedì 17 agosto 2020) Non tutti sanno dell’esistenza di questa normativa ma la cristallizzazione dei diritto alla Pensione può rivelarsi molto utile. E, tra l’altro, non bisogna presentare alcuna domanda per poterla esercitare. cristallizzazione del diritto alla Pensione Supponiamo in caso che ci sia una donna che ha raggiunto i requisiti per poter accedere alla Pensione con l’opzione donna. E’ indecisa sul da farsi perchè la misura è troppo penalizzante visto che richiede di accettare un ricalcolo interamente contributivo del trattamento pensionistico. E tra l’altro la donna in questione, essendo anche abbastanza giovane, vuole essere sicura che non si siano proprio altre possibilità di pensionamento prima di accettare un ... Leggi su pensioniefisco

