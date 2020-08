Pasquino demolisce Di Maio: «È un vero miracolato. Per qualsiasi cosa fa feste esagerate» (Di lunedì 17 agosto 2020) Una convivenza inevitabile, rilanciata con un’enfasi “balneare”. E che è «in corso da tempo al governo nazionale e in molte realtà territoriali, forse un po’ trascurate perché sancite in comuni che non hanno una grande visibilità». In termini spicci, secondo Gianfranco Pasquino, all’apertura di Luigi Di Maio verso il Pd è stato dato un rilievo “esagerato”. «Va bene che ora la base l’ha ratificata con un voto – aggiunge il professore emerito di Scienza politica dell’Università di Bologna in un ‘intervista all’Adnkronos – ma i vertici del M5S è da tempo che la stanno praticando. Io questa svolta epocale non la vedo». Pasquino ricorda i festeggiamenti per il ... Leggi su secoloditalia

