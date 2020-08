Migranti: 728 in due giorni a Lampedusa, via a trasferimenti (Di lunedì 17 agosto 2020) In due giorni, sabato e domenica, sono arrivati complessivamente 728 Migranti a Lampedusa: 387 ieri e 341 il giorno prima. La Prefettura di Agrigento, d'intesa col ministero degli Interni, è impegnata ... Leggi su tg.la7

