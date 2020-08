Messi, in Argentina votano per il suo addio al Barcellona: i tifosi spingono perché lasci i blaugrana (Di lunedì 17 agosto 2020) Lionel Messi sempre più lontano dal Barcellona. Ne sono convinti anche in Argentina dove Diario Olé, oltre a dedicare una pagina a La Pulce, fa di più con un sondaggio proprio sul futuro del numero 10 blaugrana.Messi deve andare via dal Barcellona: il parere dei tifosiIl rapporto tra Lionel Messi e i tifosi argentini è sempre stato abbastana di conflitto, ma in questo caso pare che non abbiano dubbi su cosa dovrebbe fare la Pulce. "L'uscita è da quella parte" titola Olé oggi in Argentina e sul sito internet, nel suo sondaggio, anche di più. "Messi dovrebbe restare al Barcellona?", è la domanda posta ai lettori argentini sul futuro ... Leggi su itasportpress

Lionel Messi sempre più lontano dal Barcellona. Ne sono convinti anche in Argentina dove Diario Olé, oltre a dedicare una pagina a La Pulce, fa di più con un sondaggio proprio sul futuro del numero 10 ...

Conferme dall'Argentina: 'Messi apre all'addio, l'Inter lo vuole'. E il prezzo crolla

Una fuga tra i Pirenei con Luis Suarez e Jordi Alba per schiarirsi le idee. Sono giorni di riflessione per Lionel Messi, l'umiliante ko con il Bayern Monaco è s ...

Una fuga tra i Pirenei con Luis Suarez e Jordi Alba per schiarirsi le idee. Sono giorni di riflessione per Lionel Messi, l'umiliante ko con il Bayern Monaco è s ...