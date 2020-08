Irruzione in Comune e minacce al sindaco: il racconto (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Ti devo far uccidere, devi assumere a mio nipote. Devi avere un tumore”. Ancora Municipio sotto tiro a Bacoli dopo le minacce di morte pervenute al primo cittadino. A raccontarlo è lo stesso Josi Gerardo della Ragione attraverso un post su Facebook: “Stamattina sono stato minacciato di morte da un cittadino che, venuto in Municipio, ha urlato: “Ti devo far uccidere, devi assumere a mio nipote. Devi avere un tumore”. “Sempre stamattina, – continua il primo cittadino – ho incontrato una coppia di cittadini che, “per tirare a campare”, svolgevano storicamente l’attività di parcheggiatori abusivi. Tra Baia e Miseno. Adesso, con le azioni che stiamo mettendo in campo sul fronte del ripristino della legalità sul territorio, non gli ... Leggi su anteprima24

