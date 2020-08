David Silva: «Dzeko? È un giocatore magnifico, mi piaceva molto giocare con lui» (Di lunedì 17 agosto 2020) David Silva ha salutato ufficialmente il Manchester City: ecco le parole del fantasista spagnolo che potrebbe giocare in Italia David Silva saluta il Manchester City e si lancia in una nuova avventura, ancora non ben definita. Al sito ufficiale del Manchester City, Silva ha parlato di Edin Dzeko, in orbita Juve. Silva – «Devo ringraziare Edin Dzeko. Se non avesse fatto gol, nessuno avrebbe ricordato il mio passaggio. È un giocatore magnifico, mi piaceva molto giocare con lui. Come ho detto, al termine di quella partita cambiò tutto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : #DavidSilva, è il giorno decisivo. O lo spagnolo firmao addio #Lazio - DiMarzio : #DavidSilva, ufficiale l'addio al #ManchesterCity. Il club lo omaggia così - romeoagresti : La #Juventus NON è interessata a #DavidSilva // Juventus are NOT interested in signing David Silva ?????@GoalItalia @goal - Eroubriaca : Se l'attesa di David Silva fosse essa stessa David Silva... no aspè, com'era... - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Lazio-#DavidSilva, Tare proroga l'ultimatum di 24 ore: la situazione -