Cif fatto in casa: la ricetta con soli due ingredienti, efficace ed economica! (Di lunedì 17 agosto 2020) La crema Cif è davvero semplicissima da realizzare, anche in casa propria, risparmiando in più! Parliamo di un detersivo liquido e profumato, utilizzato per pulire e disinfettare le superfici domestiche. Perfetto sopratutto per far tornare splendenti il piano cucina, i fornelli, i lavandini, le piastrelle e i sanitari! Un vero prodotto dai mille utilizzi e soddisfazioni. Se siete amanti del fai da te e del risparmio, potete realizzarlo in un batter d’occhio! Vi basteranno solo due ingredienti che avrete sicuramente nella vostra dispensa: il bicarbonato di sodio e il detersivo per i piatti! Ecco come fare! Curiose? Iniziamo! Crema Cif fatta in casa: la ricetta e come utilizzarla. Come abbiamo anticipato, preparare il Cif con il fai da te è davvero semplice ed economico. Il bicarbonato di sodio ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Cif fatto Cif fatto in casa: la ricetta con soli due ingredienti, efficace ed economica! NonSoloRiciclo Le fonti storiche in abbandono, primo scontro tra i candidati sindaco Parcaroli e Ricotta

MACERATA - Il parco delle fonti entra nel confronto preelettorale cittadino. Ieri il candidato sindaco del centrodestra Sandro Parcaroli si è fatto un tour per visionare lo stato delle fonti storiche ...

“Tua res agitur”, di Maria Rosaria De Lumè, nel bosco incantato dell’Antica Riserva dei Daini, a Maglie

Questa sera, alle ore 19.00, nel bosco incantato dell’antica Riserva dei Daini, la presentazione di “Tua res agitur”, il libro sulla storia del Centro italiano femminile (Cif), in provincia di Lecce, ...

MACERATA - Il parco delle fonti entra nel confronto preelettorale cittadino. Ieri il candidato sindaco del centrodestra Sandro Parcaroli si è fatto un tour per visionare lo stato delle fonti storiche ...Questa sera, alle ore 19.00, nel bosco incantato dell’antica Riserva dei Daini, la presentazione di “Tua res agitur”, il libro sulla storia del Centro italiano femminile (Cif), in provincia di Lecce, ...