Soliera (Modena) – Scomparsa minorenne nel modenese: ricerche dei carabinieri (Di domenica 16 agosto 2020) Scompare il giorno di Ferragosto. I carabinieri di Carpi (Modena) hanno attivato le ricerche per una ragazza minorenne di origine marocchina, Fadila, residente a Soliera insieme alla famiglia. Questa mattina la giovane si è allontanata da casa non facendovi più ritorno. Fadila, di cui i militari hanno diffuso una foto, è alta un metro e 65 ed è di … Leggi su periodicodaily

