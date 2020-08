Panchina Barcellona, si candida Koeman: ma attenzione a Guardiola (Di domenica 16 agosto 2020) , il flop del Manchester City potrebbe cambiare tutto I nomi sono tanti, ma ovviamente sarà una Panchina che scotta. Ronald Koeman, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, potrebbe essere il candidato numero uno per allenare il Barcellona. In Spagna le voci si fanno sempre più insistenti per il ritorno dell’ex giocatore olandese, il quale ha già allenato da assistente gli azulgrana. attenzione però a Pep Guardiola, la sconfitta del Manchester City può cambiare tutto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

