Giulio Gallera vittima di un incidente: 30 punti di sutura (Di domenica 16 agosto 2020) Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, è stato vittima di un incidente che gli ha procurato un ricovero in ospedale e 30 punti di sutura Giulio Gallera è stato vittima di una disavventura davvero spiacevole. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, in vacanza, durante una partita di paddle, una sorta di tennis con un campo più piccolo, si è ferito alla testa. Un brutto taglio che ha costretto l’uomo al ricovero in ospedale ed a ben 30 punti di sutura. Il politico in quota Lega, finito anche nell’occhio del ciclone durante la crisi Coronavirus, si trovava in Liguria, a Lavagna per la precisione. E’ stato lo stesso ... Leggi su bloglive

