“Ti vengo a prendere e ti uccido”: il ministro Boccia minacciato di morte su facebook (Di sabato 15 agosto 2020) “Ti vengo a prendere e ti uccido“. Francesco Boccia ha ricevuto minacce di morte su facebook. A raccontarlo è stato lo stesso ministro con un post sulla sua pagina. “Ti vengo a prendere e ti uccido. Ho letto questo messaggio più di una volta, poi guardavo la sua foto e vedevo un padre con in braccio suo figlio… Incredulo guardo il suo profilo e vedo un utente rabbioso, che inneggia a Diabolik e Carminati, un militante della destra estrema che rimpiange lo squadrismo”, è la denuncia del titolare degli Affari regionali. “Non mi faccio intimorire da una minaccia di morte su facebook, non è la prima e purtroppo non sarà l’ultima fino a quando ci ... Leggi su ilfattoquotidiano

