Raid punitivi e conflitti tra clan: la ricostruzione del duplice omicidio a Librino (Di sabato 15 agosto 2020) Sono cinque i soggetti sottoposti al provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale Antimafia nell'ambito delle indagini sul duplice omicidio e sui tentati omicidi avvenuti lo scorso 8 ... Leggi su cataniatoday

Samsung97620462 : @EDVAnews dal 1975 sono messa in paragone con Vietnam e Cambogia. Sono nata in Italia e non sono mai espatriata per… -