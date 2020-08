Mahmood ospite speciale della Notte della Taranta 2020 (Di domenica 16 agosto 2020) Mahmood ospite speciale della Notte della Taranta: l'artista sarà sul palco del concertone di Melpignano, il 22 agosto a porte chiuse, in onda poi su Rai2 il 28 agosto alle 22.50. La performance del vincitore di Sanremo 2019 sarà diretta dal maestro concertatore Paolo Buonvino. Il compositore siciliano dirigerà l'Orchestra Popolare della Taranta e l'Orchestra Roma Sinfonietta il 22 agosto nello scenario naturale dell'ex Convento degli Agostiniani.Mahmood ha appena pubblicato il nuovo singolo Dorado con due compagni di viaggio d'eccezione: Sfera Ebbasta e Feid. Tra gli "special guest" di Dorado anche Bugs Bunny, il coniglio animato più famoso ... Leggi su ilfogliettone

