Lucca Comics si farà dal 29 ottobre all’1 novembre (Di sabato 15 agosto 2020) Lucca Comics & Games si farà. La manifestazione in programma dal 29 ottobre all’1 novembre si fa in quattro: dal vivo alla radio Lucca Comics & Games cambia e si fa in quattro. In programma dal 29 ottobre all’1 novembre, la kermesse sarà presente online, dal vivo, diffusa e on air. Inconsueta, a partire dalla data di inizio… L'articolo Lucca Comics si farà dal 29 ottobre all’1 novembre Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

