Incidente stradale in via Umberto, scontro tra due auto: un ferito (Di sabato 15 agosto 2020) Un Incidente stradale si è verificato, poco dopo le 10.30, all'incrocio tra le vie Ventimiglia e Umberto a Catania. Nell'impatto sono rimaste coinvolte una autovettura BMW con a bordo una famiglia ed ... Leggi su cataniatoday

_Carabinieri_ : Incessante l'azione dell’Arma nel contrasto al lavoro nero: smascherato dai #Carabinieri di Somma Vesuviana il tent… - Yogaolic : Treno Milano-Mantova travolge auto al passaggio a livello: muore una donna di 34 anni - LameziaClick : Incidente stradale tra Cessaniti e Vibo, auto finisce in burrone di 20 metri, un ferito - infoitinterno : Ipotesi-choc su Gioele: 'È rimasto ucciso nell'incidente stradale' - CryAntonino : RT @emergency_live: Un articolo 'storico' che però ha mantenuto intatta la propria efficacia: e voi? Sapreste come gestire lo sganciamento… -

Paura al Giro di Lombardia di ciclismo. Remco Evenepoel è finito in un dirupo dopo un terribile volo mentre si trovava nel gruppetto di testa. L'incidente è avvenuto nella discesa che porta dalla Colm ...Maxi tamponamento lungo la statale 16, fra Mola di Bari e Torre a Mare, nel Barese, in direzione di Foggia. Sette le auto coinvolt in quattro distinti incidenti e, due le persone ferite, con lunghe co ...