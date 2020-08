Gioele, la sensitiva: “Succederà a breve sotto le foglie” (Di sabato 15 agosto 2020) Viviana Parisi, alla guida della sua Opel Corsa grigia, sta percorrendo la A20 Messina-Palermo e nella galleria Pizzo Turda, a Caronia, azzarda il sorpasso di un furgone dell'Anas. La velocità è sostenuta per cui l'impatto è violento. Non si è trattato di un lieve incidente come finora è stato riferito ufficialmente, tutt'altro. Dopo il contraccolpo che ha lasciato segni evidenti sulla fiancata laterale sinistra del furgone, quest'ultimo sbanda e impatta contro il marciapiede a destra. Scoppiano entrambe le ruote destre. Anche l'auto di Viviana perde una ruota che si suppone sia scoppiata. Viviana riprende il controllo della macchina che si ferma poco dopo. Gioele, il figlio di 4 anni - per effetto dell'incidente - potrebbe essere morto o privo di sensi o ferito (ma non ci sarebbero tracce ematiche nel mezzo). Viviana è ... Leggi su howtodofor

GioFrazzica : La sensitiva Rosa Maria Laboragine verrà per Gioele - marcobonici : Anno del Signore 2020: l'ANSA ci informa del coinvolgimento di una sensitiva nelle ricerche di Gioele. Capisco la f… - SicraPress : Mistero Gioele: quel buco di 10 minuti e una sensitiva afferma: “Presto sarà trovato” – Sicra Press - infoitinterno : Le ricerche del piccolo Gioele, la zia contatta una sensitiva: 'Si trova vicino alla madre' - infoitinterno : Dj morta, zia contatta sensitiva: 'Gioele è vicino alla madre' -